Coronavirus in Campania al 26 settembre: 245 nuovi positivi, 136 guariti, zero decessi (Di domenica 27 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 26 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 245 nuovi positivi su 5.539 tamponi effettuati. Sono 245 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 5539 tamponi esaminati. E’ quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi … Leggi su 2anews (Di domenica 27 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 26dell’unità di Crisi regionale riporta 245su 5.539 tamponi effettuati. Sono 245 le persone risultate positive alinnelle ultime 24 ore su 5539 tamponi esaminati. E’ quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione. Ad oggi il totale dei

RaiNews : #Coronavirus, test obbligatori all'aeroporto Capodichino di #Napoli per chi rientra dall'estero. Lo dispone l'ordin… - LaStampa : Coronavirus, De Luca: in Campania multa di mille euro a chi non ha la mascherina all’aperto - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - Francesco_Riz : RT @Antonio_Caramia: #27settembre ?1.766 nuovi casi #COVID19 ??Terapie intensive 254 +7 #Veneto #Campania #Liguria +2 #Puglia #Piemonte +1… - asl2abruzzo : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovi casi per REGIONE?? Media mobile 7gg #27settembre ??Tra parentesi 26/9 #Campania 231 (220) #Lazio 213 (211) #Lomb… -