Coronavirus, il bollettino domenicale: nuovi contagiati riconducibili a focolai già noti (Di domenica 27 settembre 2020) Sono dodici i nuovi casi di covid-19 nel Forlivese. Dieci, informa la Regione, 'sono riconducibili a focolai già noti, mentre due a casi sporadici'. Solo 2 hanno manifestato sintomi. Per quanto ... Leggi su forlitoday (Di domenica 27 settembre 2020) Sono dodici icasi di covid-19 nel Forlivese. Dieci, informa la Regione, 'sonogià, mentre due a casi sporadici'. Solo 2 hanno manifestato sintomi. Per quanto ...

