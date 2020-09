Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: altri 17 morti e 1.766 casi positivi, nuovi cluster in Sardegna e Basilicata (Di domenica 27 settembre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17 morti, 724 guariti e 1.766 nuovi casi su 87.714 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,01% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (245), Lombardia (216), Lazio (181), Veneto (159), Sardegna (139), Piemonte (132), Sicilia (107) e Toscana (101). Spiccano i 47 nuovi casi della Basilicata, di cui 28 in una casa di riposo. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 309.870 ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 17, 724 guariti e 1.766su 87.714 tamponi.è risultato positivo il 2,01% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (245), Lombardia (216), Lazio (181), Veneto (159),(139), Piemonte (132), Sicilia (107) e Toscana (101). Spiccano i 47della, di cui 28 in una casa di riposo. Il bilancio aggiornato adinè di: 309.870 ...

