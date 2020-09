Coronavirus, il bollettino di oggi 27 settembre: 1.766 nuovi casi e 17 morti (Di domenica 27 settembre 2020) Il bollettino di oggi 27 settembre registra il seguente quadro della situazione Coronavirus: 1.766 nuovi casi e 17 morti. La regione più colpita è la Campania, che registra 245 nuovi casi di positività. Sono invece 216 quelli registrati in Lombardia. Tra l’altro, sono quasi 17mila i tamponi in meno rispetto a ieri. Sono 1.766 i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Ildi27registra il seguente quadro della situazione: 1.766e 17. La regione più colpita è la Campania, che registra 245di positività. Sono invece 216 quelli registrati in Lombardia. Tra l’altro, sono quasi 17mila i tamponi in meno rispetto a ieri. Sono 1.766 i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno [a cura d… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 27 settembre: in calo nuovi casi (1.766) e tamponi (87mila) - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 settembre: 20 morti e 1.912 nuovi casi, mai cosi tanti dopo il lockdo… - EffimeraAlkimia : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #27settembre. #SaluteLazio -