Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.766 nuovi contagi e 17 morti. Gli attualmente positivi sono oltre 49mila (Di domenica 27 settembre 2020) sono 1.766 (1.869 di ieri) i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 87.714 tamponi, e 17 (come ieri) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 35.835. Il totale dei pazienti dimessi/guariti, si legge nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 224.417, mentre quelli ancora attualmente positivi sono 49.618. Ad oggi sono 2.846 (+100) i ricoverati con sintomi, di questi 254 (+7) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi, ci sono 46.518 malati. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi è la Campania (245), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 settembre 2020)1.766 (1.869 di ieri) icasi dio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 87.714 tamponi, e 17 (come ieri) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 35.835. Il totale dei pazienti dimessi/guariti, si legge nelgiornaliero del ministero della Salute, è di 224.417, mentre quelli ancora49.618. Ad2.846 (+100) i ricoverati con sintomi, di questi 254 (+7) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi, ci46.518 malati. La regione dove è stato registrato il maggior numero dicasi è la Campania (245), ...

