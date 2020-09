Coronavirus, Fauci: “Con la nuova stagione il rischio aumenta, ottimista sul vaccino entro fine anno” (Di domenica 27 settembre 2020) “L’Italia sta tentando di riaprire e far ripartire l’economia ma attenzione, bisogna seguire tutte le regole che i sanitari consigliano“. Lo ha detto l’immunologo statunitense Anthony Fauci partecipando in collegamento dagli Stati Uniti a ‘Che tempo che fa’ su RaiTre. Seconda ondata in Europa? “Credo che ci sia sempre questo pericolo di una seconda ondata di infezioni anche in quei paesi che hanno gestito bene la diffusione del virus, l’autunno e l’inverno porteranno a espletare attivita’ all’interno, dunque la propagazione del virus sara’ piu’ facile – ha aggiunto Fauci -. Bisogna stare molto molto attenti“. “Non è possibile sapere con precisione quando arriverà il vaccino, dipenderà da tutti quei vaccini che ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) “L’Italia sta tentando di riaprire e far ripartire l’economia ma attenzione, bisogna seguire tutte le regole che i sanitari consigliano“. Lo ha detto l’immunologo statunitense Anthonypartecipando in collegamento dagli Stati Uniti a ‘Che tempo che fa’ su RaiTre. Seconda ondata in Europa? “Credo che ci sia sempre questo pericolo di una seconda ondata di infezioni anche in quei paesi che hanno gestito bene la diffusione del virus, l’autunno e l’inverno porteranno a espletare attivita’ all’interno, dunque la propagazione del virus sara’ piu’ facile – ha aggiunto-. Bisogna stare molto molto attenti“. “Non è possibile sapere con precisione quando arriverà il, dipenderà da tutti quei vaccini che ...

