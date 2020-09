Coronavirus, De Luca: Test obbligatori all’aeroporto per chi viene dall’estero. D’ora in poi controlli rigorosissimi (Di domenica 27 settembre 2020) Test obbligatori all’aeroporto Capodichino di Napoli per chi rientra dall’estero. Lo dispone l’ordinanza in via di pubblicazione firmata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle more che il Governo provveda al potenziamento delle strutture Usmaf di competenza del ministero della Salute, viene fatto obbligo con l’ordinanza a tutti i passeggeri di sottoporsi a Test molecolare o antigenico”, si legge in una nota. “È necessario – dice De Luca – attivare ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020)all’aeroporto Capodichino di Napoli per chi rientra dall’estero. Lo dispone l’ordinanza in via di pubblicazione firmata dal governatore della Campania, Vincenzo De. “Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle more che il Governo provveda al potenziamento delle strutture Usmaf di competenza del ministero della Salute,fatto obbligo con l’ordinanza a tutti i passeggeri di sottoporsi amolecolare o antigenico”, si legge in una nota. “È necessario – dice De– attivare ...

