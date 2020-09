Coronavirus, bollettino del 27 settembre: 107 casi in Sicilia e due vittime, una al Policlinico di Messina (Di domenica 27 settembre 2020) C' è il terzo morto a Messina per Covid della seconda fase del virus , il sessantaduesimo dall'inizio della pandemia. La terza vittima si registra come è stato per le altre due al Policlinico che ospita... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 settembre 2020) C' è il terzo morto aper Covid della seconda fase del virus , il sessantaduesimo dall'inizio della pandemia. La terza vittima si registra come è stato per le altre due alche ospita...

