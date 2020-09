Coronavirus: Boccia, 'lockdown generale da escludere ma nessuno ha sfera cristallo' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale fatto dall'Italia in primavera, è da escludere, ma nessuno ha la sfera di cristallo. Zingaretti fa bene a ribadire che se non si rispettano le regole il rischio è quello. Va ricordato a tutti che grazie al lungo lockdown, oggi siamo considerati uno dei paesi più sicuri al mondo. Quel rigoroso percorso ci consentì di rafforzare le reti sanitarie e diventare autonomi anche sulle mascherine e sui ventilatori". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Stampa', è il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia precisando che in merito alla possibilità di nuove chiusure tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Ilfatto dall'Italia in primavera, è da, maha ladi. Zingaretti fa bene a ribadire che se non si rispettano le regole il rischio è quello. Va ricordato a tutti che grazie al lungo, oggi siamo considerati uno dei paesi più sicuri al mondo. Quel rigoroso percorso ci consentì di rafforzare le reti sanitarie e diventare autonomi anche sulle mascherine e sui ventilatori". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Stampa', è il ministro degli Affari regionali, Francescoprecisando che in merito alla possibilità di nuove chiusure tra ...

