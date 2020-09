**Coronavirus: Bocca (Federalberghi), 'fatturato -75% per il turismo nel 2020'** (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Nel 2019 il settore del turismo ha registrato un fatturato di 20 miliardi di euro, nel 2020 ci attendiamo una perdita del 70-75% con punte dell'80% nelle città d'arte e meno nelle città di mare". E' quanto svela il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, intervistato dall'Adnkronos, sul difficile momento del settore su cui anche il Papa, oggi nell'Angelus, ha rivolto parole di incoraggiamento. "Ci aspettavamo una possibile ripresa del turismo straniero ora - a ottobre, novembre e dicembre - ma l'aumento dei casi di coronavirus nei Paesi europei a noi più vicini di fatto ha inchiodato il mercato. In estate c'è stato il turismo interno, ma ora la gente finite le vacanze è tornata a lavoro. La ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Nel 2019 il settore delha registrato undi 20 miliardi di euro, nelci attendiamo una perdita del 70-75% con punte dell'80% nelle città d'arte e meno nelle città di mare". E' quanto svela il presidente diBernabò, intervistato dall'Adnkronos, sul difficile momento del settore su cui anche il Papa, oggi nell'Angelus, ha rivolto parole di incoraggiamento. "Ci aspettavamo una possibile ripresa delstraniero ora - a ottobre, novembre e dicembre - ma l'aumento dei casi di coronavirus nei Paesi europei a noi più vicini di fatto ha inchiodato il mercato. In estate c'è stato ilinterno, ma ora la gente finite le vacanze è tornata a lavoro. La ...

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Bocca Studio napoletano antiCovid: «Disinfettare mucose di bocca e naso con acqua ossigenata Il Fatto Vesuviano Coronavirus, come usiamo le mascherine e quali i principali errori che commettiamo

Forse si è a metà del tunnel, o forse no. Certo è che i contagi da coronavirus sono in crescita e non ci si può permettere alcuna distrazione o leggerezza. Tra obbligo di mascherine anche all'aperto e ...

Coronavirus, a Lanuvio 16 i positivi: 2 ricoverati. Il Sindaco: “Casi indipendenti tra loro”

Nel silenzio che pervade tante Amministrazioni del territorio dal Comune di Lanuvio, per bocca del Sindaco, Luigi Galieti, è arrivato un nuovo aggiornamento circa la propagazione del temuto Covid-19, ...

