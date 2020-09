Coronavirus, ad Altamura Istituto Tecnico torna alle lezioni da casa (Di domenica 27 settembre 2020) La paura del Covid-19 ha la prima ripercussione su una scuola di Altamura. Da domani, lunedì 28 settembre, l'Istituto Tecnico tecnologico, Itt, 'Nervi Galilei', aperto da una settimana, sospende le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 settembre 2020) La paura del Covid-19 ha la prima ripercussione su una scuola di. Da domani, lunedì 28 settembre, l'tecnologico, Itt, 'Nervi Galilei', aperto da una settimana, sospende le ...

LaGazzettaWeb : Coronavirus, ad Altamura (Ba) Istituto Tecnico torna alle lezioni da casa: il focolaio in città fa troppa paura - AltamuraLiveIt : #Altamura Coronavirus: oggi 51 nuovi casi. Nel Barese sono 27 - AltamuraLiveIt : #Altamura Coronavirus, 73 nuovi casi registrati in Puglia. Nel Barese 37 contagi e 2 decessi - GiuseppeAnacle2 : Coronavirus, ad Altamura 58 positivi e una vittima: deceduta una donna - Borderline_24 : #Altamura, #Morta #Donna di 84 anni per #Coronavirus. L’annuncio del sindaco: “Sono 58 i positivi”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Altamura Coronavirus, ad Altamura Istituto Tecnico torna alle lezioni da casa La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, istituto tecnico chiude e passa alla Dad: «Studenti contatti stretti di contagiati, prendiamo alcune precauzioni»

L’Istituto tecnico tecnologico (Itt) Nervi Galilei di Altamura, in provincia di Bari, chiude dopo una sola settimana di lezioni in presenza: si passa alla Dad, a causa del numero dei contagi in città.

Coronavirus, ad Altamura Istituto Tecnico torna alle lezioni da casa

La paura del Covid-19 ha la prima ripercussione su una scuola di Altamura. Da domani, lunedì 28 settembre, l’Istituto tecnico tecnologico (Itt) «Nervi Galilei», aperto da una settimana, sospende le le ...

L’Istituto tecnico tecnologico (Itt) Nervi Galilei di Altamura, in provincia di Bari, chiude dopo una sola settimana di lezioni in presenza: si passa alla Dad, a causa del numero dei contagi in città.La paura del Covid-19 ha la prima ripercussione su una scuola di Altamura. Da domani, lunedì 28 settembre, l’Istituto tecnico tecnologico (Itt) «Nervi Galilei», aperto da una settimana, sospende le le ...