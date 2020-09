Coronavirus | a Melito scuole chiuse fino al 3 ottobre

Leggi su dailynews24

(Di domenica 27 settembre 2020) La campanella scolastica è suonata da nord a sud della nostra penisola, tuttavia, sono tanti i rischi che gli studenti stanno correndo per tentare di contrastare il virus ma, allo stesso tempo, tornare alla normalità. Mascherine e distanziamento sociale sono all’ordine del giorno per prevenire ulteriori contagi ma non è semplice, soprattutto tra i più … L'articolo