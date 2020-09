Coronavirus | a Melito di Napoli il sindaco ordina | Scuole chiuse fino al 3 ottobre

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 settembre 2020) Attività didattiche sospesea sabato 3di, comune di circa 40 mila abitanti alle porte del capoluogo partenopeo. Lo ha deciso ilAntonio Amente alla luce della situazione del contagio da Covid-19 in città “e in particolar modo a quanto l’aumento della curva dei contagi in Campania potesse condizionare l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti dei nostri 3 circoli cittadini e il prosieguo per quelli del liceo Kant e della media Marino Guarano”. Amente spiega che “la situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute, soltanto 2 dei contagiati melitesi hanno sintomi, è numericamente rilevante. Inoltre – prosegue – il corpo docente e il personale ...