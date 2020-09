Coronavirus | 75 scuole chiuse e 470 contagi negli istituti | ecco la mappa regione per regione

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - RobertoBurioni : Chiudere le scuole, limitare alcune attività economiche, imporre un lockdown sono misure che portano a gravi conseg… - AGiurintano : Tampone anche se cola il naso ai bambini di scuola. A questo punto o chiudiamo le scuole o 'chiudiamo' i pediatri.… - infoitinterno : Coronavirus, il monitoraggio dell'Iss: tre settimane per vedere l'effetto della riapertura delle scuole - Open - rosannamartiell : RT @baritoday: Riaprono le scuole anche a Polignano, il sindaco Vitto: 'Profumo della speranza di ritornare alla normalità' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuole

iLMeteo.it

Domani lunedì 28 settembre gli studenti torneranno in aula dopo il focolaio scoppiato in un'azienda di ortofrutta che ha provocato una catena di contagi.SASSARI. Il silenzio di queste settimane non prometteva nulla di buono: sembrava che risolvere il problema fosse complicatissimo. O forse più semplicemente si sperava che non ci sarebbe stato bisogno ...