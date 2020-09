Coronavirus, 1766 nuovi positivi ma con quasi 17mila tamponi in meno. Ancora 17 morti, crescono i ricoveri in terapia intensiva (+7) – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 27 settembre 2020) Il bollettino del 27 settembre Secondo giorno di calo nel numero di contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.766 i casi positivi oggi, mentre ieri erano 1.869 e due giorni fa 1.912. Secondo il bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute, il numero totale delle infezioni in Italia ha raggiunto la cifra di 309.870. I dati odierni arrivano a fronte di 87.714 tamponi processati (meno di ieri, quando i test inseriti nella scheda erano 104.387). Il totale dei tamponi analizzati dall’inizio del monitoraggio ha superato la quota di 11 milioni. I decessi, oggi, sono stati 17 (stesso numero di ieri): il totale delle vittime registrate in Italia ha raggiunto la cifra di 35.835. I ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Ildel 27 settembre Secondo giorno di calo nel numero di contagi dain Italia: sono 1.766 i casioggi, mentre ieri erano 1.869 e due giorni fa 1.912. Secondo ile del MinisteroSalute, il numero totale delle infezioni in Italia ha raggiunto la cifra di 309.870. I dati odierni arrivano a fronte di 87.714processati (di ieri, quando i test inseriti nella scheda erano 104.387). Il totale deianalizzati dall’inizio del monitoraggio ha superato la quota di 11 milioni. I decessi, oggi, sono stati 17 (stesso numero di ieri): il totale delle vittime registrate in Italia ha raggiunto la cifra di 35.835. I ...

