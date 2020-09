Coronavirius | Bocca Federalberghi | ' da Papa parole importanti su turismo' **

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Sonoquelle pronunciate dal Santo Padre questa mattina perché accendono i riflettori sulla situazione drammatica che sta vivendo il nostro settore". Così il presidente diBernabò, interpellato dall'Adnkronos, commenta ledelche nel corso dell'Angelus ha rivolto un incoraggiamento a quanti operano nel. "Il Pontefice ha parlato delle difficoltà degli operatori del settore che si sono trovati in una situazione drammatica e dopo questa sollecitazione mi attendo che seguano interventi concreti da parte del governo. Non possiamo essere trattati come gli altri, perché il nostro è un settore che soffre di più e non si può pensare a ...