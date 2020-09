Corona virus: Italia, 49618 attualmente positivi (+1025 in un giorno) con 35835 decessi (17) e 224417 guariti (724). Totale di 309870 casi (1766) Dati della protezione civile (Di domenica 27 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 49618 attualmente positivi (+1025 in un giorno) con 35835 decessi (17) e 224417 guariti (724). Totale di 309870 casi (1766) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 27 settembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(17) e(724).di) proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus, in Piemonte 132 nuovi contagi e un decesso

Nella regione è stato registrato un decesso: dall’inizio dell’emergenza sono 4.161 le morti dovute al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, come sabato. I ricoverati non in terapia ...

Coronavirus in Piemonte: 132 nuovi casi (98 asintomatici) e un decesso

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ...

