Coppa Italia | prima giornata senza sorprese

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Si è concluso oggi il primo turno dellaTIM VISION 2020-2021che aveva già visto due anticipi giocati ieri. Nessuna grande sorpresa se no il pareggio del Pink Bari, squadra di serie A contro il Pomigliano che occupa attualmente la quarta posizione in classifica di serie B. Vittorie per Lazio, Hellas Verona, San Marino Academy, Orobica Bergamo, Ravenna Women e Roma Calcio femminile, nellache ha visto a riposo le otto squadre testa di serie. Preziosa vittoria in trasferta per le biancazzurre che vanno in svantaggio dopo 16 minuti ma riescono a ribaltare il risultato con un tripletta che si sviluppa tutta nel secondo tempo. Più sofferta la vittoria del Napoli che riesce ad aver ragione del Pontedera solo a 3 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Molto più sofferta però la ...