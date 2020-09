Controlli Covid durante la movida in centro: nel weekend multate 6 persone (Di domenica 27 settembre 2020) Continuano, in centro a Treviso, i Controlli sul corretto utilizzo della mascherina soprattutto nelle ore della movida. Stavolta il senso di responsabilità dei giovani ha però prevalso: nell'ultimo ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 27 settembre 2020) Continuano, ina Treviso, isul corretto utilizzo della mascherina soprattutto nelle ore della. Stavolta il senso di responsabilità dei giovani ha però prevalso: nell'ultimo ...

Viminale : Controlli sulle misure anti #COVID19 del #26settembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?53.021 persone, 164 s… - PLRomaCapitale : #controlli #movida: chiuso locale per mancato rispetto delle norme anti-#Covid_19. Denunciata una persona per resis… - ReggioPress : Reggiana – Pisa, le emozioni del ritorno in B e i controlli anti Covid. VIDEO - Paoloboi69 : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #COVID19 del #26settembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?53.021 persone, 164 sanzionate,… - F__Liotta : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #COVID19 del #26settembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?53.021 persone, 164 sanzionate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Covid Controlli Covid durante la movida in centro: nel weekend multate 6 persone TrevisoToday LombNelMondo I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 1.766 nuovi casi, 724 persone guarite e 17 vittime

Stabili i nuovi decessi: si registrano 17 vittime da Covid in più nelle ultime 24 ore ... registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui ...

Coronavirus – I nuovi obblighi dell’ordinanza di Musumeci

“Le misure che adottiamo con questa ordinanza – evidenzia Musumeci – mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti ... è resa necessaria visto che “il numero dei casi di Covid 19 ...

Stabili i nuovi decessi: si registrano 17 vittime da Covid in più nelle ultime 24 ore ... registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui ...“Le misure che adottiamo con questa ordinanza – evidenzia Musumeci – mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti ... è resa necessaria visto che “il numero dei casi di Covid 19 ...