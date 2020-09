Compleanno Totti | regalo in vista dalla nuova società?

(Di domenica 27 settembre 2020) Oggi è ildi, che compie 44 anni. Gli auguri della Roma e della Uefa, aspettando la chiamata dellasocietà per un ruolo in dirigenza. Francescocompie oggi, 27 settembre 2020, ben 44 anni. L’ex leggenda della Roma festeggia il suoe attende una chiamatasocietà. Dopo i … Questo articoloinsocietà? è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

OfficialASRoma : Buon compleanno, Francesco @Totti ???? #ASRoma - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? van… - UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco @Totti ?? - javigoles14 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? vanta 58… - RosemaryLucca : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco @Totti ?? -

Nel giorno di Roma-Juventus, in casa giallorossa si celebra la storica bandiera Francesco Totti, che oggi compie 44 anni. L'ex capitano romanista, per il quale si prospetta da tempo un rientro in soci ...