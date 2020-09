Coldiretti: agro sarnese nocerino sott’acqua, aziende agricole allagate (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoagro nocerino sarnese sott’acqua. Danni in tutto il territorio. allagate aziende agricole invase da acqua e detriti. Coldiretti Salerno monitora costantemente la situazione. Il maltempo ha sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni in pieno campo. Il Comune di Castel San Giorgio è alle prese con frane che interessano la fascia Pedemontana di Torello e Cortedomini. Allagamenti a Pagani e San Marzano, sott’acqua Sarno e Scafati. È presto per fare una stima dei danni. I tecnici di Coldiretti – coordinati dal direttore Enzo Tropiano – sono al lavoro per la stima dei danni e per l’assistenza alle aziende agricole nelle zone ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosott’acqua. Danni in tutto il territorio.invase da acqua e detriti.Salerno monitora costantemente la situazione. Il maltempo ha sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni in pieno campo. Il Comune di Castel San Giorgio è alle prese con frane che interessano la fascia Pedemontana di Torello e Cortedomini. Allagamenti a Pagani e San Marzano, sott’acqua Sarno e Scafati. È presto per fare una stima dei danni. I tecnici di– coordinati dal direttore Enzo Tropiano – sono al lavoro per la stima dei danni e per l’assistenza allenelle zone ...

