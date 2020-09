Clima, l’Italia sempre più calda si avvia al nuovo anno record (Di domenica 27 settembre 2020) Per Isac-Cnr se il 2020 finisse ora sarebbe quello con le temperature più alte di sempre con un +1,25°C rispetto alle medie di lungo periodo. Mesi-primato febbraio e settembre Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 settembre 2020) Per Isac-Cnr se il 2020 finisse ora sarebbe quello con le temperature più alte dicon un +1,25°C rispetto alle medie di lungo periodo. Mesi-primato febbraio e settembre

