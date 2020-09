City da incubo | Leicester da favola | show di Vardy e manita a Guardiola

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 settembre 2020) Brutta sconfitta del Manchester, caduto in casa contro il, sotto i colpi (anche) di bomber. L’intramontabile attaccante delle Foxes stende il team dicon una tripletta d’autore: due gol su rigore e un destro all’angolino con assist dell’ex Atalanta Castagne. E dire che le cose per ilsembravano essersi messe bene fin da subito, dopo il gol di Mahrez al 4′. Al 77′ Madison firma il poker per gli ospiti, mentre Tielemans allo scadere dà il colpo di grazia con il quinto gol di uno straordinario. A poco vale il secondo gol del, messo a segno da Ake. Al fischio finale è 2-5. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.