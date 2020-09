Cina, Papa Francesco non incontrerà il segretario di Stato Usa Mike Pompeo (Di domenica 27 settembre 2020) Papa Francesco non incontrerà il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita in Italia i prossimi 29 e 30 settembre. Lo si apprende da “Agenzia Nova”, secondo cui il pontefice non è solito incontrare alcun capo dello Stato sotto periodo elettorale, mentre rimane confermato l’appuntamento in agenda con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Si tratta, in realtà, di una giustificazione formale che evita uno scontro frontale con Washington. Secondo quanto riferito in una nota dal dipartimento di Stato Usa, in Vaticano Pompeo incontrerà il segretario per i Rapporti con gli Stati, l’arcivescovo Richard ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020)non incontrerà ildiUsa,, in visita in Italia i prossimi 29 e 30 settembre. Lo si apprende da “Agenzia Nova”, secondo cui il pontefice non è solito incontrare alcun capo dellosotto periodo elettorale, mentre rimane confermato l’appuntamento in agenda con ildiVaticano, il cardinale Pietro Parolin. Si tratta, in realtà, di una giustificazione formale che evita uno scontro frontale con Washington. Secondo quanto riferito in una nota dal dipartimento diUsa, in Vaticanoincontrerà ilper i Rapporti con gli Stati, l’arcivescovo Richard ...

TizianaFerrario : Ma davvero #Trump attraverso il segr.#Pompeo vorrebbe insegnare al #Papa che cos'è l'autorità morale? Non mi pare l… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il segretario di Stato Usa Pompeo anticipa la sua visita in Vaticano con un ordine di scuderia… - JagerMichael_IT : Con la scusa delle elezioni: il Papa rifiuta l'incontro con Pompeo | Agenzia Nova - clamavit56 : RT @graziosafuriosa: Tensioni Usa-Vaticano per i rapporti con la Cina: il Papa rifiuta l'incontro con Pompeo - sadecesen_2016 : RT @graziosafuriosa: Tensioni Usa-Vaticano per i rapporti con la Cina: il Papa rifiuta l'incontro con Pompeo -