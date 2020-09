Cina, la startup italiana Mirta fa ingresso nel mercato asiatico (Di domenica 27 settembre 2020) Mirta (www.Mirta.com), la startup italiana che promuove gli artigiani del Made in Italy facendo conoscere i loro prodotti all’estero, fa il proprio ingresso nel mercato cinese sbarcando su RED, la piattaforma di social-commerce cinese che conta oltre 300 milioni di utenti. Da RED a Baidu, Mirta apre le porte delle botteghe artigiane ai consumatori cinesi. Essere presenti su una piattaforma chiave come RED – conosciuta in Cina come Xiao Hong Shu (Little Red Book) – permetterà a Mirta di avviCinarsi al consumatore cinese utilizzando i suoi stessi strumenti, costruendo così la propria brand awareness in Cina e promuovendo i valori del Made in Italy di cui è portavoce ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020)(www..com), lache promuove gli artigiani del Made in Italy facendo conoscere i loro prodotti all’estero, fa il proprionelcinese sbarcando su RED, la piattaforma di social-commerce cinese che conta oltre 300 milioni di utenti. Da RED a Baidu,apre le porte delle botteghe artigiane ai consumatori cinesi. Essere presenti su una piattaforma chiave come RED – conosciuta income Xiao Hong Shu (Little Red Book) – permetterà adi avvirsi al consumatore cinese utilizzando i suoi stessi strumenti, costruendo così la propria brand awareness ine promuovendo i valori del Made in Italy di cui è portavoce ...

Cina, la startup italiana Mirta fa ingresso nel mercato asiatico

