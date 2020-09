Ci sono scontri armati nel Nagorno-Karabakh (Di domenica 27 settembre 2020) E Armenia e Azerbaijan, i due stati che si contendono il territorio, si sono reciprocamente accusati di averli iniziati Leggi su ilpost (Di domenica 27 settembre 2020) E Armenia e Azerbaijan, i due stati che si contendono il territorio, sireciprocamente accusati di averli iniziati

Libano: due militari uccisi in scontri armati con estremisti islamici nel nord del Paese

Due esponenti delle forze di sicurezza libanesi sono stati uccisi nella notte tra sabato e domenica in scontri a fuoco con militanti ...

