Chiara Ferragni su Instagram come la Madonna: il Codacons la denuncia per blasfemia (Di domenica 27 settembre 2020) L'immagine di Chiara Ferragni come una moderna Madonna, apparsa su Instagram e su Vanity Fair, ha spinto il Codacons a denunciare l'imprenditrice per blasfemia. Chiara Ferragni è recentemente apparsa su Instagram nei panni della Madonna e la cosa non è affatto piaciuta al Codacons, che ha fatto partire una denuncia per blasfemia e offesa al sentimento religioso. Pochi giorni fa, nel numero di Vanity Fair diretto eccezionalmente dall'artista Francesco Vezzoli, Chiara Ferragni è apparsa come moderna Madonna con bambino, dipinta originariamente da ...

