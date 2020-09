Chiara Ferragni Madonna | il Codacons insorge | ‘Blasfema e kitsch’ FOTO (Di domenica 27 settembre 2020) La versione ‘Chiara Ferragni Madonna’ fa imbufalire il Codacons. L’Associazione dei Consumatori si scaglia contro la famosa influencer. Un FOTOmontaggio pubblicato lo scorso 23 settembre 2020 nel quale Chiara Ferragni come una Madonna sorride lievemente in direzione dell’obiettivo ha scatenato un putiferio. E quando scriviamo “come la Madonna”, intendiamo nel senso letterale dell’accezione. LEGGI ANCHE … L'articolo Chiara Ferragni Madonna il Codacons insorge ‘Blasfema e kitsch’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 settembre 2020) La versione ‘’ fa imbufalire il. L’Associazione dei Consumatori si scaglia contro la famosa influencer. Unmontaggio pubblicato lo scorso 23 settembre 2020 nel qualecome unasorride lievemente in direzione dell’obiettivo ha scatenato un putiferio. E quando scriviamo “come la”, intendiamo nel senso letterale dell’accezione. LEGGI ANCHE … L'articoloil‘Blasfema e kitsch’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - lellinara : RT @lana_carlotta: Chiara Ferragni come la Madonna, il Codacons la denuncia per «blasfemia e offesa al sentimento religioso» - Che22peace71 : RT @MadameA02: Il codacons denuncia Chiara Ferragni per Blasfemia. Il Codacons. - CiaobyDany : RT @Dio: Con me non ci provano mica. -