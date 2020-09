"Chi tocca i soldi in Vaticano rischia la vita". Papa Francesco, Becciu, lo Ior: una ricostruzione inquietante (Di domenica 27 settembre 2020) Chi tocca i quattrini dei preti, si brucia. È successo a tutti coloro che si sono avventurati sul terreno insidioso delle transazioni finanziarie vaticane. A partire, nel maggio 2012, dall'inspiegabile licenziamento in tronco del presidente dello Ior, l'Istituto per le Opere Religiose, Ettore Gotti Tedeschi, ancora sotto il pontificato di Benedetto XVI, il quale nel settembre 2009 lo aveva voluto a capo della banca del Vaticano. Uscito dal torrione di Niccolò V per iniziativa dell'allora cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, il banchiere temeva di essere ucciso e aveva consegnato a due amici un memoriale sui segreti dello Ior con una raccomandazione: «Se mi ammazzano, qui dentro c'è la ragione della mia morte». Bertone nel frattempo aveva voluto monsignor Angelo Becciu come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Chii quattrini dei preti, si brucia. È successo a tutti coloro che si sono avventurati sul terreno insidioso delle transazioni finanziarie vaticane. A partire, nel maggio 2012, dall'inspiegabile licenziamento in tronco del presidente dello Ior, l'Istituto per le Opere Religiose, Ettore Gotti Tedeschi, ancora sotto il pontificato di Benedetto XVI, il quale nel settembre 2009 lo aveva voluto a capo della banca del. Uscito dal torrione di Niccolò V per iniziativa dell'allora cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, il banchiere temeva di essere ucciso e aveva consegnato a due amici un memoriale sui segreti dello Ior con una raccomandazione: «Se mi ammazzano, qui dentro c'è la ragione della mia morte». Bertone nel frattempo aveva voluto monsignor Angelocome ...

Di chi è Nikola? Battaglia sul camion tra Tesla e l'avversario a idrogeno

l fondatore e ceo Trevor Milton acquistò da un designer il progetto del supercamion elettrico alimentato a idrogeno. E in tribunale gli sarà più difficile sostenere che Elon Musk abbia rubato i suoi b ...

