Chelsea | Lampard | “Kanté? Cercheremo di accontentare il giocatore e la società”

(Di domenica 27 settembre 2020) “Ci sono molti rumors e bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione che possail calciatore, me e la società. Abbiamo una rosa molto ampia, ma al momento Kanté e Jorginho sono a nostra disposizione. Vedremo cosa succederà con il passare del tempo”. Lo ha detto l’allenatore delFrankin conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul futuro di N’Golo Kanté che sembra poter essere qualcosa più di un sogno per l’Inter: “Di nuovo, queste sono voci, non posso parlare di queste cose. Per i calciatori nostri, non sono nella posizione per parlare di quello che può succedere, proprio come per i calciatori di altre squadre. Continuerà a fare in questo modo”.