Che Tempo Che Fa ricomincia, nuova stagione tra le polemiche: gli ospiti della prima puntata (Di domenica 27 settembre 2020) Al netto delle voci di ridimensionamento che ogni anno ne accompagnano il ritorno in tv, Che Tempo Che Fa si appresta a presentare la sua stagione 2020 al massimo della forza. Il format di Fabio Fazio, tra gli appuntamenti maggiormente accesi del palinsesto Rai, tornerà per l’edizione 2020-2021 su Rai Tre; canale di origine della trasmissione, che negli ultimi Tempo si vide spesso spostata di rete e di orario, venendo incontro alle più diverse necessità. Ora, dopo una presentazione non priva di veleno da parte del conduttore, il talk è pronto per la sua prima puntata dell’anno, come al solito alla domenica sera. Focus sul Covid nella prima puntata di Che Tempo Che Fa: ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020) Al netto delle voci di ridimensionamento che ogni anno ne accompagnano il ritorno in tv, CheChe Fa si appresta a presentare la sua2020 al massimoforza. Il format di Fabio Fazio, tra gli appuntamenti maggiormente accesi del palinsesto Rai, tornerà per l’edizione 2020-2021 su Rai Tre; canale di originetrasmissione, che negli ultimisi vide spesso spostata di rete e di orario, venendo incontro alle più diverse necessità. Ora, dopo una presentazione non priva di veleno da parte del conduttore, il talk è pronto per la suadell’anno, come al solito alla domenica sera. Focus sul Covid nelladi CheChe Fa: ...

