Che Tempo che Fa, Anthony Fauci ospite: chi è l’italoamericano a capo della squadra anti-coronavirus Usa (Di domenica 27 settembre 2020) Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sarà ospite in diretta e in esclusiva tv a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, domenica 27 settembre dalle 20.30 su Rai3. Un inizio in grande stile, quello del conduttore ligure: portare in tv Fauci non è cosa da poco, soprattutto ora che l’emergenza coronavirus sta tornando a farsi forte in molti Paesi europei e non solo negli Usa. Tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time, il medico e scienziato statunitense è il guro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca. Non sempre in accordo con il presidente Donald Trump (anzi), lo ha contraddetto più volte, anche pubblicamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020), direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, saràin diretta e in esclusiva tv a CheChe Fa di Fabio Fazio, domenica 27 settembre dalle 20.30 su Rai3. Un inizio in grande stile, quello del conduttore ligure: portare in tvnon è cosa da poco, soprattutto ora che l’emergenzasta tornando a farsi forte in molti Paesi europei e non solo negli Usa. Tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time, il medico e scienziato statunitense è il gurotask forceCasa Bianca. Non sempre in accordo con il presidente Donald Trump (anzi), lo ha contraddetto più volte, anche pubblicamente, ...

