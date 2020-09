Centrodestra | Salvini | ' non riusciranno a farci litigare'

(Di domenica 27 settembre 2020) Voghera (Pv), 27 set. (Adnkronos) - "Ilè una squadra, provano a, ma nonmai a, il nostro avversario non sarà mai in casa". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un comizio a Voghera.

Voghera (Pv), 27 set. (Adnkronos) - "Il centrodestra è una squadra, provano a farci litigare, ma non riusciranno mai a farci litigare, il nostro avversario non sarà mai in casa". Lo ha affermato il se ...Stupisce che nessuno degli interessati si rassegni ad accettare dignitosamente e responsabilmente la propria sconfitta ...