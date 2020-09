Centrodestra, Berlusconi avverte Salvini-Meloni (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Dobbiamo ripartire da Forza Italia... Per Silvio Berlusconi la sua creatura politica non è morta. Il flop delle regionali è stato un brutto colpo, ma c'è margine per rialzarsi. In collegamento con i vertici azzurri sulla piattaforma Zoom il Cav prova a dare la carica ai suoi, a indicare la strada per smarcarsi dagli alleati Lega e Fdi, unico modo per tentare di risalire la china. Ad ascoltarlo ci sono il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, i capigruppo Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini, Gianni Letta, Niccolò Ghedini, la governatrice Jole Santelli, la senatrice Licia Ronzulli, il deputato Sestino Giacomoni. Berlusconi prende spunto dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, secondo il quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrebbero bisogno di Fi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Dobbiamo ripartire da Forza Italia... Per Silviola sua creatura politica non è morta. Il flop delle regionali è stato un brutto colpo, ma c'è margine per rialzarsi. In collegamento con i vertici azzurri sulla piattaforma Zoom il Cav prova a dare la carica ai suoi, a indicare la strada per smarcarsi dagli alleati Lega e Fdi, unico modo per tentare di risalire la china. Ad ascoltarlo ci sono il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, i capigruppo Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini, Gianni Letta, Niccolò Ghedini, la governatrice Jole Santelli, la senatrice Licia Ronzulli, il deputato Sestino Giacomoni.prende spunto dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, secondo il quale Matteoe Giorgiaavrebbero bisogno di Fi per ...

renatobrunetta : Salvini non è e non è mai stato il leader del #centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la L… - berlusconi : Domenica e lunedì vota e fai votare Forza Italia e i candidati governatori del centrodestra. Insieme dobbiamo vince… - Adnkronos : Centrodestra, Berlusconi avverte Salvini-Meloni - Profilo3Marco : RT @renatobrunetta: Salvini non è e non è mai stato il leader del #centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega.… - ACoppolino52 : RT @alesallusti: Nel 2007 @berlusconi si inventò dall'opposizione il patto del predellino che diede vita al Pdl, fusione di Forza Italia, L… -

Berlusconi: nessuno spazio per il centro, favorire il bipolarismo

“Gli elettori dimostrano di volerlo, serve un sistema che lo favorisca”, afferma il presidente di FI, ancora in isolamento ad Arcore. E aggiunge. “Senza di noi il centrodestra non vince e non governa” ...

"Gli elettori dimostrano di volerlo, serve un sistema che lo favorisca", afferma il presidente di FI, ancora in isolamento ad Arcore. E aggiunge. "Senza di noi il centrodestra non vince e non governa" ...