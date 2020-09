C’è Roma-Juve, Ludovica Pagani si presenta così ai follower: “Pronti per questa sera?” (Di domenica 27 settembre 2020) Roma-Juventus è il big match della seconda giornata di Serie A. Ludovica Pagani è pronta in vista della gara tra bianconeri e giallorossi. La splendida modella su Instagram ha postato una foto avvolta dalle bandiere delle due squadre: "Pronti per Roma - Juventus di questa sera?", scrive la Pagani.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFo4vYwpmmM/" C’è Roma-Juve, Ludovica Pagani si presenta così ai follower: “Pronti per questa sera?” Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 27 settembre 2020)ntus è il big match della seconda giornata di Serie A.è pronta in vista della gara tra bianconeri e giallorossi. La splendida modella su Instagram ha postato una foto avvolta dalle bandiere delle due squadre: "Pronti perntus disera?", scrive la.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFo4vYwpmmM/" C’èsicosì ai: “Pronti persera?” Golssip.

juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - MattiaBriga : In questo Bar della Balduina, a Roma, c’è la firma sul muro di #DoloresOriordan, la cantante dei #TheCranberries ch… - Radio1Rai : Il suo nuovo album si chiama #Nuda ?e ha già annunciato le date in cui incontrerà i suoi fan a #Milano, #Roma,… - TifosiBN : ???? #RomaJuve #LIVE dalle 20.45, le #formazioni ufficiali: #Kulusevski a destra, c'è #Morata ??… - CalcioJcom : New post: Formazioni ufficiali Roma Juve, Morata titolare: c’è anche Kulusevski -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Roma Rigenerare i territori, la sfida per far ripartire il Paese Fortune Italia