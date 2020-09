Caso Tridico | Di Maio prende le distanze ma fu il suo ministero a fissare l’aumento di stipendio Il documento che imbarazza il governo

(Di domenica 27 settembre 2020) Ora che la notizia dell’aumento retroattivo dellodi Pasquale, presidente dell’Inps, ha sollevato il polverone politico, è subito scattata la corsa a dissociarsi da quella decisione, formalizzata il 7 agosto scorso ma venuta a galla soltanto ieri. Persino Luigi Di, ex capo politico del Movimento 5 stelle e tra i primi sponsor dile: «Chiederò chiarimenti nelle prossime ore». Eppure, la decisione di portare il compenso del presidente dell’Inps a 150mila euro, con effetto retroattivo, è stata presa in seno aldi cui – con Matteo Salvini – era azionista di maggioranza, nonché vice ministro e, soprattutto, ministro del Lavoro. Spetta infatti al ...

ilriformista : Il presidente Inps al centro della bufera: l'opposizione vuole le dimissioni #Tridico - HuffPostItalia : Il caso Tridico si sgonfia, ma il fuoco della polemica dentro la maggioranza non si spegne - PaoloScorpio : RT @POPOLOdiTWlTTER: Pasquale Tridico, bufera sull'Inps: 'Si è aumentato lo stipendio, con gli arretrati'. Le cifre di un caso politico htt… - UBrignone : RT @LiciaRonzulli: Il presidente del Consiglio commenta lo scandaloso caso #Tridico trincerandosi dietro un ‘non sapevo’, è gravissimo. #Co… - NonnaMaria15 : RT @GiancarloDeRisi: Sul caso Tridico e lo stipendio triplicato, Conte svicola: 'Non ero informato farò accertamenti'. Anche qui ci prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tridico

Tito Boeri e Pasquale Tridico si sono scontrati quando l’ex presidente dell ... ed è anche un’istigazione alle truffe. Il caso dei fratelli accusati dell’uccisione di Willy è troppo clamoroso per ...«Infangano me per colpire il governo». Pasquale Tridico, è «sconvolto», ma non ha alcuna intenzione di dimettersi. Il presidente dell’Inps respinge gli «attacchi personali» e le accuse di essersi alza ...