Caso Suarez, Paratici: "Abbiamo agito nella totale trasparenza"

"Non abbiamo commesso nessuna leggerezza, si è verificata l'opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e abbiamo cercato di coglierla: abbiamo agito nella totale trasparenza e nel rispetto delle regole". Lo ha dichiarato il ds della Juventus Fabio Paratici in merito al Caso Suarez e l'esame farsa di Perugia. Nel pre-partita di Roma-Juventus Paratici ha parlato anche del mancato arrivo di Dzeko in bianconero: "Se le cose con Milik fossero andate nel verso giusto probabilmente Dzeko sarebbe arrivato da noi – ha detto Paratici ai microfoni di Sky Sport -. Ma il mercato è fatto di opportunità e noi abbiamo colto l'opportunità con Morata: siamo felicissimi

