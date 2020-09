Caso Suarez, anche il professor Rocca è indagato per corruzione: era nella commissione d’esame che ha promosso l’attaccante (Di domenica 27 settembre 2020) C’è un terzo indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di Luis Suarez. Il nome è quello di Lorenzo Rocca, membro della commissione dell’Università per Stranieri di Perugia che ha promosso l’attaccante uruguaiano, lo scorso 17 settembre. Finora, a risultare indagati per corruzione erano la rettrice Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri. La notizia, scrive Repubblica, emerge dall’“avviso di accertamenti tecnici non ripetibili”, consegnato agli avvocati degli indagati. Il 24 settembre scorso, in un’intervista a Repubblica, Rocca – che già allora si sapeva essere indagato «per aver rivelato i ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) C’è un terzopernell’ambito dell’inchiesta sull’esame di Luis. Il nome è quello di Lorenzo, membro delladell’Università per Stranieri di Perugia che hal’attaccante uruguaiano, lo scorso 17 settembre. Finora, a risultare indagati pererano la rettrice Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri. La notizia, scrive Repubblica, emerge dall’“avviso di accertamenti tecnici non ripetibili”, consegnato agli avvocati degli indagati. Il 24 settembre scorso, in un’intervista a Repubblica,– che già allora si sapeva essere«per aver rivelato i ...

pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - Corriere : Il caso Suarez, ecco le chat: «I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera» - Corriere : In un’altra intercettazione si sente affermare: «Mi ha chiamato Paratici, il diesse della Juve, per Suarez». E una… - Nico_Piaz : RT @FierGobbo: Vedere Suma, che sbava parlando del caso #Suarez è raccapricciante - drfrankmatozza1 : Caso Suarez, c'è un terzo indagato per corruzione -