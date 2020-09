Caso Becciu, il prete-blogger: "Cattolici scossi, alla Chiesa serve democrazia" (Di domenica 27 settembre 2020) Don Sergio Massironi: il Papa agisce da sovrano assoluto, vuole trasparenza ma l'istituzione non lo è. Ecco il punto di conflitto coi fedeli Leggi su quotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Don Sergio Massironi: il Papa agisce da sovrano assoluto, vuole trasparenza ma l'istituzione non lo è. Ecco il punto di conflitto coi fedeli

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Lega e segreteria politica. Psicodra… - Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: La fase finale del pontificato bergogliano è già cominciata [di Marco Politi] - MicCelozzi : #CasoBecciu Preghiamo per il Papa, affinché segua sempre la strada del Dialogo e mai quella dell’isolamento. Sia f… - samdcarta : RT @ImolaOggi: Caso #Becciu, 'Bergoglio vuole portare la chiesa al default per accelerarne la fine. Becciu è il dito, il default è la prosp… - albertocaldana : Il caso Becciu e le manovre per delegittimare l'azione di papa Francesco -