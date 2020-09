Cashless, Conte annuncia il super bonus di 3mila euro per chi abbandona il contante (Di domenica 27 settembre 2020) Il piano Cashless del premier Giuseppe Conte, come annunciato da egli stesso, prevederà anche un super bonus pari fino a 3mila euro. Il governo ha intenzione di contrastare l’evasione fiscale, così ha messo a punto un piano con diverse misure per favorire la transazione dal contante all’elettronico, simili al bonus Pos del Decreto Agosto. Gli incentivi, per i cittadini, sono al centro della riforma fiscale voluta dal premier, che servirà a combattere la grave questione del buco miliardario annuo per il Fisco italiano. Dal cashback al superbonus per dire addio al contante Già si era parlato in precedenza del bonus da 300 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) Il pianodel premier Giuseppe, cometo da egli stesso, prevederà anche unpari fino a. Il governo ha intenzione di contrastare l’evasione fiscale, così ha messo a punto un piano con diverse misure per favorire la transazione dalall’elettronico, simili alPos del Decreto Agosto. Gli incentivi, per i cittadini, sono al centro della riforma fiscale voluta dal premier, che servirà a combattere la grave questione del buco miliardario annuo per il Fisco italiano. Dal cashback alper dire addio alGià si era parlato in precedenza delda 300 ...

Bonus dal 1° dicembre, chi paga in modalità digitale se farà almeno 50 transazioni in 6 mesi potrà recuperare il 10%: con un minimo di 1500 euro di spesa potrà recuperare 150 euro.

