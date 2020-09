Capello: «È vero, ho detto “Mai alla Juve” e vi spiego il motivo» (Di domenica 27 settembre 2020) Capello: «È vero, avevo detto “mai alla Juve”, ma nel lavoro qualche volta bisogna rimangiarsi tutto» Fabio Capello, ex allenatore della Juve, intervenuto nella giornata di ieri a Radio Deejay ha parlato proprio del suo passaggio dalla panchina della Roma a quella bianconera e non solo… MAI alla JUVE – «Non c’è niente da spiegare. Ho detto “mai alla Juve” perché eravamo in lotta con la Juve per alcuni giocatori, lo stesso Chiellini che era d’accordo con noi, poi è arrivato Moggi a piedi uniti… C’era una grande rivalità. Poi quando ho deciso di andare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020): «È, avevo“maiJuve”, ma nel lavoro qualche volta bisogna rimangiarsi tutto» Fabio, ex allenatore della Juve, intervenuto nella giornata di ieri a Radio Deejay ha parlato proprio del suo passaggio dpanchina della Roma a quella bianconera e non solo… MAIJUVE – «Non c’è niente da spiegare. Ho“maiJuve” perché eravamo in lotta con la Juve per alcuni giocatori, lo stesso Chiellini che era d’accordo con noi, poi è arrivato Moggi a piedi uniti… C’era una grande rivalità. Poi quando ho deciso di andare ...

