Canoa, Coppa del Mondo Szeged 2020: ancora grande Italia, altre tre medaglie (Di domenica 27 settembre 2020) L’Italia della Canoa velocità conquista altre tre medaglie nella tappa di Coppa del Mondo di Szeged 2020. Dopo le quattro medaglie conquistate sabato, gli azzurri hanno collezionato altri tre metalli portando il bottino complessivo a sette. Carlo Tacchini ha vinto l’oro nel C1 500 metri, comandando la gara fin dall’inizio e chiudendo con il tempo si 1:50.70, precedendo il bulgaro Angel Kodinov (1:51.43) ed il ceco Filip Dvorak (1:51.93). L’altro azzurro in gara, Daniele Santini, si è invece fermato al quarto posto in 1:52.70. Tacchini è poi salito sul podio anche nella prova di fondo sui 5000 metri, dove è giunto terzo in 22:30.47 alle spalle dell’ungherese Adolf Balazs ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) L’dellavelocità conquistatrenella tappa dideldi. Dopo le quattroconquistate sabato, gli azzurri hanno collezionato altri tre metalli portando il bottino complessivo a sette. Carlo Tacchini ha vinto l’oro nel C1 500 metri, comandando la gara fin dall’inizio e chiudendo con il tempo si 1:50.70, precedendo il bulgaro Angel Kodinov (1:51.43) ed il ceco Filip Dvorak (1:51.93). L’altro azzurro in gara, Daniele Santini, si è invece fermato al quarto posto in 1:52.70. Tacchini è poi salito sul podio anche nella prova di fondo sui 5000 metri, dove è giunto terzo in 22:30.47 alle spalle dell’ungherese Adolf Balazs ...

sportface2016 : #canoa, Coppa del Mondo #Sz 2020: altre tre medaglie per una strepitosa #Italia. Oro e bronzo per #Tacchini, argent… - LaStampa : Tris di podi di Tacchini in Coppa del mondo di canoa - Coninews : Altri podi azzurri da Szeged! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo ungherese i canoisti #ItaliaTeam continuano a far f… - News_24it : Dopo la grande prestazione di Daniele Santini e Nicolae Craciun, dominatori nella gara di C2 500 metri, la seconda… - Sport24h_it : Coppa del Mondo canoa velocità, 4 medaglie per l’Italia a Szeged -