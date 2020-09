Cambiasso | «L’addio all’Inter costò tanto sul piano umano a Mourinho»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Estebanha parlato nell’intervista rilasciata a Paolo Condò per il libro ‘La Storia dell’Inter in 50 ritratti’ Estebanè il protagonista dell’intervista rilasciata a Paolo Condò per il libro “La Storia dell’Inter in 50 ritrati”, scritto insieme a Fabrizio Biasin. TRIPLETE – «Per il cammino che avevamo percorso. Il salvataggio di Kiev. L’impresa di Londra. La partitissima col Barça a San Siro e la straordinaria resistenza del Camp Nou. E poi lo Scudetto praticamente perduto e poi rivinto. Il Triplete non poteva sfuggirci, non dopo aver passato così tante prove per esserne meritevoli. Si viveva in una specie di nirvana. Rischioso a pensarci, ma bellissimo. (…) Se per caso fosse stato il Bayern ad andare in ...