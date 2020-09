Calciomercato Napoli, l’Everton è pronto a chiudere per Milik (Di domenica 27 settembre 2020) Calciomercato Napoli: la trattativa con l’Everton per Milik sta entrando nel vivo Le strade del Napoli e di Milik sono ormai a un passo dal dividersi definitivamente. Dopo esser stato a un passo dalla Juventus prima e dalla Roma poi, l’attaccante polacco pare ormai destinato alla Premier League. Sembrava il Tottenham una delle indiziate a portarsi a casa l’ex Ajax, ma a spuntarla dovrebbe essere l’Everton. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra di Carlo Ancelotti si sarebbe decisa a sborsare i 25 milioni chiesti dal Napoli per Milik e in quest’ultima settimana di mercato dovrebbe chiudere la trattativa. Un altro rinforza dalla sua vecchia squadra per Ancelotti che, dopo aver portato nel Merseyside Allan, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020): la trattativa con l’Everton persta entrando nel vivo Le strade dele disono ormai a un passo dal dividersi definitivamente. Dopo esser stato a un passo dalla Juventus prima e dalla Roma poi, l’attaccante polacco pare ormai destinato alla Premier League. Sembrava il Tottenham una delle indiziate a portarsi a casa l’ex Ajax, ma a spuntarla dovrebbe essere l’Everton. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra di Carlo Ancelotti si sarebbe decisa a sborsare i 25 milioni chiesti dalpere in quest’ultima settimana di mercato dovrebbela trattativa. Un altro rinforza dalla sua vecchia squadra per Ancelotti che, dopo aver portato nel Merseyside Allan, ...

Diverse trattative in uscita per il Napoli, che deve concretizzare alcune cessioni per provare a piazzare eventuali ultimi colpi. Sovrabbondanza in attacco, con Fernando Llorente, tra gli altri, che ...

