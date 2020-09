Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo di Paratici? C’è il Barcellona (Di domenica 27 settembre 2020) La conferma di Cuadrado, la crescita di Danilo, le difficoltà economiche. Sarebbero questi i principali motivi che avrebbero portato la Juventus a desistere dal chiudere un importante colpo per il presente e soprattutto per il futuro. Il gioiello di mercato sarebbe infatti ormai finito lontano dall’orbita bianconera, conteso da Barcellona e Bayern Monaco. La necessità di Paratici di rafforzare altre zone del campo avrebbe spinto nell’ombra questo nome, il quale sembrava essere sulla bocca di tutti solo poche settimane fa. Nel frattempo l’asta per assicurarsi questo piccolo campione sarebbe continuata a suon di milioni tra le grandi potenze del calcio europeo e il vincitore assoluto sembra essere il club iberico. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Llorente aspetta ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) La conferma di Cuadrado, la crescita di Danilo, le difficoltà economiche. Sarebbero questi i principali motivi che avrebbero portato laa desistere dal chiudere un importante colpo per il presente e soprattutto per il futuro. Il gioiello di mercato sarebbe infatti ormai finito lontano dall’orbita bianconera, conteso dae Bayern Monaco. La necessità didi rafforzare altre zone del campo avrebbe spinto nell’ombra questo nome, il quale sembrava essere sulla bocca di tutti solo poche settimane fa. Nel frattempo l’asta per assicurarsi questo piccolo campione sarebbe continuata a suon di milioni tra le grandi potenze del calcio europeo e il vincitore assoluto sembra essere il club iberico. LEGGI ANCHE:, Llorente aspetta ...

