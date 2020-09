Calciomercato Juventus: rottura a Madrid, Paratici fiuta l’affare (Di domenica 27 settembre 2020) Sogno di una notte di mezza estate? Nonostante la bella stagione sembri aver ormai lasciato spazio a temperature più rigide, i tifosi bianconeri potrebbero ancora fantasticare su un grande colpo da Madrid. Paratici infatti non sembra intenzionato a puntellare la rosa di Pirlo solo in attacco, dove si starebbe lavorando per portare a Torino un esterno oltre che un ulteriore punta di scorta. Reparto nevralgico della Juventus sembrerebbe essere anche la fascia sinistra, falcidiata nelle ultime settimane da partenze ed infortuni. Il problema muscolare di Alex Sandro non lascerebbe infatti dormire sonni tranquilli alla dirigenza bianconera, la quale si è anche privata di Luca Pellegrini. Il prestito al Genoa del laterale classe ’99 avrebbe lasciato la fascia mancina in mano al sempre più traballante De Sciglio e al ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Sogno di una notte di mezza estate? Nonostante la bella stagione sembri aver ormai lasciato spazio a temperature più rigide, i tifosi bianconeri potrebbero ancora fantasticare su un grande colpo dainfatti non sembra intenzionato a puntellare la rosa di Pirlo solo in attacco, dove si starebbe lavorando per portare a Torino un esterno oltre che un ulteriore punta di scorta. Reparto nevralgico dellasembrerebbe essere anche la fascia sinistra, falcidiata nelle ultime settimane da partenze ed infortuni. Il problema muscolare di Alex Sandro non lascerebbe infatti dormire sonni tranquilli alla dirigenza bianconera, la quale si è anche privata di Luca Pellegrini. Il prestito al Genoa del laterale classe ’99 avrebbe lasciato la fascia mancina in mano al sempre più traballante De Sciglio e al ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - StellaAmbrosino : Tra numero UNO ci si intende! @DiMarzio @Cristiano #finoallafine #cristianoronaldo #gianlucadimarzio #juventus… - webmagazine24 : Nuovi particolari sul caso #Suarez -