Calciomercato Juventus, per Douglas Costa il Wolverhampton si tira indietro? (Di domenica 27 settembre 2020) L'esterno brasiliano della Juventus potrebbe essere ormai ai saluti con la Vecchia Signora. Douglas Costa sarebbe finito nel vortice del Calciomercato, dopo che la sua avventura in bianconero è stata inficiata da troppe discontinuità fisiche. Le qualità del numero 11 juventino non si mettono in discussione, lo sa anche la dirigenza della Juve, che infatti avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante, che comunque non ha allontanato possibili acquirenti: difatti Costa avrebbe ricevuto molti apprezzamenti, specialmente in Premier League. Tra i club più interessati ci sarebbero Manchester United e Wolverhampton, in particolare i secondi sarebbero pronti a reinvestire la cifra da poco incassata per la cessione ...

