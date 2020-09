Calciomercato Juventus | Paratici chiama Mendes | si sblocca l’affare

Leggi su tuttojuve24

Saranno giorni decisivi al fine di determinare il futuro di Douglas Costa. E' ormai noto da tempo che il brasiliano non rientrerebbe nei piani della nuovadi Andrea Pirlo, ragion per cui la società starebbe lavorando al fine di trovare la miglior soluzione per lui. Da tenere d'occhio anche il bilancio, in quanto per non creare una minusvalenza, il valore della cessione, considerando le spese gestionali e dell'ammortamento, non dovrebbe scendere al di sotto dei 22 milioni di euro. L'ex Bayern Monaco sarebbe molto gettonato in Premier League, ma nessuna pretendente avrebbe deciso di sferrare l'assalto decisivo. Negli ultimi giorni si è parlato anche di possibili scambi che coinvolgerebbero Douglas Costa, Dembelé del Barcellona oppure Draxler del Paris Saint-Germain.