Burioni torna in tv: «Ora l’Italia ha tolto la testa dalle fauci della morte. Il vaccino? È in finale di Coppa del Mondo» (Di domenica 27 settembre 2020) La battaglia contro il Coronavirus secondo il virologo Roberto Burioni è «alla finale di Coppa del Mondo». Finito il periodo di pausa dalla televisione, Burioni è tornato a Che tempo che fa da Fabio Fazio su Raitre con la certezza che, da quando ha deciso di evitare le telecamere a giugno scorso, lo scenario pandemico: «è cambiato tantissimo, l’Italia ha tolto la testa dalle fauci della morte. I grandissimi sacrifici che abbiamo fatto ci hanno tolto da una situazione pericolosissima». Ora per Burioni è il momento di: «incrociare le dita, potremmo essere alla fine». Le speranze del ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) La battaglia contro il Coronavirus secondo il virologo Robertoè «alladidel». Finito il periodo di pausa dalla televisione,to a Che tempo che fa da Fabio Fazio su Raitre con la certezza che, da quando ha deciso di evitare le telecamere a giugno scorso, lo scenario pandemico: «è cambiato tantissimo, l’Italia hala. I grandissimi sacrifici che abbiamo fatto ci hannoda una situazione pericolosissima». Ora perè il momento di: «incrociare le dita, potremmo essere alla fine». Le speranze del ...

PolAlberto : Burioni torna in tv: 'Vaccino covid in finale di Coppa del Mondo' - leggoit : #CTCF #Covid, #Burioni torna da Fazio: «Obbligo mascherina negli ambienti chiusi, si rischiano guai grossi» - Dome689 : RT @Open_gol: Dopo lo stop annunciato a giugno, il virologo torna in uno studio televisivo un po' più ottimista - Open_gol : Dopo lo stop annunciato a giugno, il virologo torna in uno studio televisivo un po' più ottimista - FFiamengo : RT @Adnkronos: #Burioni torna in tv: 'Vaccino covid in finale di Coppa del Mondo' - #covid -