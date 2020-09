Bundesliga 2020 2021 | il Bayern Monaco crolla in casa dell’Hoffenheim | bavaresi sconfitti 4-1

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) il, fresco vincitore della Supercoppa europea contro il Siviglia e reduce dall’8-0 rifilato allo Schalke 04, perde a sorpresa in trasferta contro l’Hoffenheim per 4-1. Decisive le reti di Bicakci e Dabbur nel primo tempo e la doppietta di Kramaric nella ripresa. Gli ospiti accorciano nella prima frazione di gioco con il gran gol di Kimmich all’incrocio dei pali, ma non riescono a diminuire ulteriormente il divario che si incrementa nel recupero del secondo tempo con il rigore trasformato da Kramaric per il definitivo poker dei padroni di. L’Hoffenheim, uscito vincitore dall’esordio contro il Colonia, continua la striscia positiva.